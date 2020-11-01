جهود مكثفة لإنقاذ حيوان مهدد بالانقراض فى كينيا

ذكر ذلك موقع "فرانس 24" مشيرا إلى أن المحمية التى يوجد بها هذا الكائن المهدد بالانقراض توجد فى كينيا.

ونشر الموقع، بحسب "سبوتنيك"، تقريرا مصورا عن جهود حماية آخر من الكائن النادر، الذى يمكن أن ينتهى وجوده من العالم إذا لم يتمكن العلماء من إيجاد وسيلة لتكاثره قبل موت ما تبقى من أفراده.

ويقول الموقع: "نتجه إلى محمية طبيعية فى كينيا، محمية يعيش فيها آخر فردين من وحيد القرن الأبيض الشمالى".

وتابع: "يسعى مدير المحمية لإيجاد حل فعال كى يحمى هذه السلالة من الانقراض".