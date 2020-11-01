ألف ريال غرامة عدم ارتداء كمامة فى السعودية

وقال خلال مؤتمر صحفى مشترك مع متحدث باسم وزارة الصحة، بحسب "روسيا اليوم"، إن غرامة تواجد أى شخص داخل التجمعات وبدون كمامة تصل إلى ألف ريال، مؤكدا أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تتضاعف فى حال التكرار.
فى غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية السعودية عن رصد 18 وفاة و374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 19 وفاة و402 إصابة فى اليوم السابق.
وأكدت الوزارة فى تقريرها اليومى على أن إجمالى عدد الإصابات التى سجلت فى المملكة حتى الآن بلغ 347656، فيما بلغت الوفيات 5420 وفاة.
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