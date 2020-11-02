صباحك ومطرحك.. جماجم بالسكر فى عيد الموتى بالمكسيك

وأوضحت الإعلامية إيمان مختار خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، هدف المكسيك وراء تلك الاحتفالية وهى تذكر الأقارب الذين فارقوا الحياة.

وتابعت إيمان مختار: "يعتقد المحتفلون أن أول نوفمبر لأرواح الأطفال، بينما فى اليوم الثانى يكون الدور على أرواح البالغين وتهبط الأرواح إلى الأرض.

وأوضحت إيمان أن من مظاهر الاحتفال تنظيف المقابر وتزيينها، وتنطلق الكرنفالات فى الشوارع والأقنعة المخيفة، والأطعمة المفضلة للمتوفين حتى يأكلوها وتقدم كقرابين لهم.

ومن أشهر الأطعمة التى يحضرونها فى عيد الموتى "الجماجم بالسكر"، مع كتابة اسم الشخص المتوفى عليها حتى يتناولها عند عودة أرواحهم.