إنفوجراف.. نصائح للعناية بصحة الأطفال النفسية

وتضمنت النصائح التحدث مع الأطفال تناسب أعمارهم، وتخصيص وقت معين للعب معهم، ومساعدة الأطفال فى إيجاد طرق إيجابية للتعبير عن الخوف والحزن مثل الرسم واللعب. يأتى ذلك فى إطار الخدمات والنصائح التى تقدمها الوزارة بشكل مستمر عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك".

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