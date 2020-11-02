نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافة بالدائرى وطرق مغلقة لسوء الأحوال الجوية

وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية إيمان مختار، إلى أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة مرورية، ولكن بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى به عدة طرق مغلقة لسوء الأحوال الجوية ومن أبرزها غلق طريق المنيا والشيخ فضل تحاه رأس غارب، وطريق الغردقة، والطريق الصحراوى الشرقى ويفضل سلوك الطريق الزراعى.

وأوضح أن هناك كثافة المرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، وترتفع تلك الكثافات فى بعض المناطق منها أعلى المرج والبساتين.

وأوضح مراسل الراديو 9090 أن جميع المناطق فى محافظة القاهرة الأحجام بها متوسطة، وهناك ازدحام أعلى كوبرى الفنجرى لذلك يفضل سلوك شارع مصر والسودان.

وأعلن وجود ازدحام أعلى كوبرى أكتوبر للمتجهين إلى وسط الدينة، ناصحًا بسلوك محور النصر بدلا من أعلى كوبرى الفنجرى، كما أن جسر السويس يعمل بشكل مرض وطبيعى.

ومحافظة الجيزة السيول بها مرضية، ماعدا محور صفط ونصح بسلوك محور أحمد عرابى.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرض.