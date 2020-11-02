صباحك ومطرحك.. لا تقص شعرك.. حملة فى نوفمبر لمساندة مرضى السرطان

وأوضحت الإعلامية إيمان مختار خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، أنه فى كل عام تنطلق مبادرة فى شهر نوفمبر تطالب فيها بعدم قص الشعر طوال الشهر.

وتدعو الجمعية الخيرية الأمريكية، صاحبة المبادرة، جميع المشاركين بقص شعرهم بعد انتهاء مدة التحدى، من أجل التبرع به ليُصنع منه شعر مستعار لتقليل معاناة من فقدوا شعرهم فى مواجهة السرطان.