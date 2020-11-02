وأوضحت الإعلامية إيمان مختار خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، أنه فى كل عام تنطلق مبادرة فى شهر نوفمبر تطالب فيها بعدم قص الشعر طوال الشهر.
وتدعو الجمعية الخيرية الأمريكية، صاحبة المبادرة، جميع المشاركين بقص شعرهم بعد انتهاء مدة التحدى، من أجل التبرع به ليُصنع منه شعر مستعار لتقليل معاناة من فقدوا شعرهم فى مواجهة السرطان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صباحك ومطرحك.. لا تقص شعرك.. حملة فى نوفمبر لمساندة مرضى السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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