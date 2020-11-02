صور.. طريقة تنسيق الفيست الصوف فى الشتاء

ويعتبر الفيست الصوف من أكثر القطع الرائجة فى شتاء 2021، ويمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات.

ومن الممكن ارتداء الفيست الصوف مع الفساتين، ويزيد من إطلالة مرتدية أناقة بالإضافة إلى الشعور بالدفء.

ويستعين البعض بموضة الفيست المنقوش وتنسيقه مع بلوزة ذات أكمام منفوخة لمواكبة موضة شتاء 2021.

ويساعد الفيست فى الحصول على إطلالة عملية أنيقة تتلاءم مع أماكن العمل أو الخروجات، من خلال تنسيقه مع قميص أنيق وبنطلون مناسب ويفضل أن يكون بلون داكن.

ويمكن تنسيق الفيست الصوف مع التنانير، ولكن يفضل أن يكون بألوان زاهية حتى يبرز "الجيبة" واختيار القصير منه حتى يظهر تلك الإطلالة الأنثوية.