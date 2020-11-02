- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ويعتبر الفيست الصوف من أكثر القطع الرائجة فى شتاء 2021، ويمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات.
ومن الممكن ارتداء الفيست الصوف مع الفساتين، ويزيد من إطلالة مرتدية أناقة بالإضافة إلى الشعور بالدفء.
ويستعين البعض بموضة الفيست المنقوش وتنسيقه مع بلوزة ذات أكمام منفوخة لمواكبة موضة شتاء 2021.
ويساعد الفيست فى الحصول على إطلالة عملية أنيقة تتلاءم مع أماكن العمل أو الخروجات، من خلال تنسيقه مع قميص أنيق وبنطلون مناسب ويفضل أن يكون بلون داكن.
ويمكن تنسيق الفيست الصوف مع التنانير، ولكن يفضل أن يكون بألوان زاهية حتى يبرز "الجيبة" واختيار القصير منه حتى يظهر تلك الإطلالة الأنثوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. طريقة تنسيق الفيست الصوف فى الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.