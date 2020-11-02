أطعمة تمنح النشاط.. منها الشوكولاتة الداكنة

وينصح بتناول بعض الأطعمة التى يمكن الاعتماد عليها لزيادة الانتباه ونشاط الجسم، وفقا لموقع "Health line" منها:

-الموز:

من الفواكه التى تزيد الشعور باليقظة ومنح الجسم المزيد من الطاقة والحيوية لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبوتاسيوم وفيتامين B6.

-الأسماك الدهنية:

تساعد على تقليل التهابات الجسم، والتى تعد أحد العوامل المؤدية للشعور بالإرهاق والتعب لغناها بأحماض أوميجا 3، والتى منها السلمون والتونة والسردين.

-التفاح:

يؤدى للشعور باليقظة وتجديد الطاقة، لأن به نسبة عالية من الألياف، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التى تساعد الجسم على الاحتفاظ بالطاقة لفترة طويلة.

الشوكولاتة الداكنة:

بها مستويات عالية من الكاكاو ويعد من أحد مضادات الأكسدة التى تعمل على تحسين الحالة المزاجية وزيادة الشعور باليقظة وتقليل الإرهاق الذهنى من خلال تحسين تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم.