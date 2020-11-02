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صور.. عارضة الأزياء إيرين مكنوت وحرصها على رشاقتها

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إيرينى بهجت 2020-11-02 11:11 0 تبليغ

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إيرين مكنوت عارضة أزياء وممثلة أسترالية، فبعد دخولها مجال الأزياء والموضة، قررت تمثيل أستراليا فى مسابقة ملكة جمال الكون 2006.

إيرين مكنوت

وبعد عدم فوزها فى مسابقة ملكة جمال الكون 2006، قررت الحصول على دروس التمثيل.

تزوجت فى 2013 من الدى جى الإنجليزى إليوت غليف المعرروف بإسم إكسامبل.

إيرين مكنوت

وتحرص إيرين على الحفاظ على رشاقتها، وتهتم بممارسة التمارين والأنشطة البدنية يوميا، وذلك ما أظهرته صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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