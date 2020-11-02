صور.. عارضة الأزياء إيرين مكنوت وحرصها على رشاقتها

إيرين مكنوت عارضة أزياء وممثلة أسترالية، فبعد دخولها مجال الأزياء والموضة، قررت تمثيل أستراليا فى مسابقة ملكة جمال الكون 2006. وبعد عدم فوزها فى مسابقة ملكة جمال الكون 2006، قررت الحصول على دروس التمثيل. تزوجت فى 2013 من الدى جى الإنجليزى إليوت غليف المعرروف بإسم إكسامبل. وتحرص إيرين على الحفاظ على رشاقتها، وتهتم بممارسة التمارين والأنشطة البدنية يوميا، وذلك ما أظهرته صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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