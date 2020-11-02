خطورة الأطعمة غير المنتظمة على الصحة والعقل

وأوضحوا أن التغذية غير المتوزانة وغير الصحية يؤثر تناولها سلبيا على مناعة الفرد وتجعله عرضة للإصابة بالفيروسات والأمراض المختلفة، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وأشارت أولجا نيناستينا، عالمة الأوبئة، إلى فائدة تناول الأطعمة الصحة بصورة منتظمة ومتوزانة لدورها فى الحفاظ على قوة مناعة الجسم.

وأوضحت أن البروتينات فى الجسم لن يقتصر دورها على بناء الخلايا والأنسجة فقط بل تلعب دورا مهما فى تكوين الاستجابة المناعية.

كما أكدت إيلينا تيخوميروفا، طبيبة معالجة، أن للأطعمة لها تأثيرات على العقل، حيث يتسبب نقص الكوليسترول فى مواجهة الفرد للمشاكل العقلية.

وأضافت أن للنظام الغذائى تأثير على الفرد، ويجعله يصبح عدوانيا وعنيدا ولا يفهم الفكاهة وسريع تقلب المزاج لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة المتوازنة والمنتظمة.