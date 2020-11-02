بحث جديد لاكتشاف كورونا عن طريق التنفس

التقنية الجديدة تقوم على التفريق بين مريض مصاب بكورونا وآخر مصاب بعدوى صدرية، من خلال فحص التنفس فى ثوان معدودات، والتى على الرغم من أنه لم يثبت دقتها بشكل نهائى بعد، إلا أنها قد تكون طريقة ثورية لاكتشاف "كوفيد - 19".

الفحص الجديد توصل إليه فريق بحثى ونشرت نتائج تجاربهم التى تم إجراؤها فى ألمانيا وأسكتلندا بدورية "ذا لانسيت" العلمية، وقال أحد المشاركين بالبحث، إيمسبيكس دياغنوستيكس، إن أجهزة الفحص قد تكون جاهزة للاستعمال خلال ستة شهور، إذا حصلوا على التمويل اللازم.

أضاف مؤسس الشركة التى طورت الفحص سانتى دومينيجيز: "أعتقد أن الإمكانيات مثيرة، كون النتيجة تظهر مباشرة يمكن أن نرى استخدامات خارج نطاق بيئة المستشفيات، كالطيران مثلا والمواصلات ودائرة الهجرة. بإمكانك أخذ عينة سريعة، لست بحاجة لشخص مختص لأخذها، وتحصل على النتيجة خلال دقائق".



وكانت التقنية تستخدم فى الأساس لتطوير فحوص لتشخيص أمراض مثل سرطان الرئة وكيفية تمييز العدوى البكتيرية من الفيروسية، لكن مع انتشار فيروس كورونا على نطاق عالمى اتخذت الشركة قرارا بالتركيز على تشخيص المرض المستجد.