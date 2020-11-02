رولزرويس كولينان 2020.. سيارة محمد رمضان الجديدة بـ9.3 مليون جنيه

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ونشر محمد رمضان أمس، صورة عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"، مع سيارة "رولزرويس كولينان 2020"، وقال: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادج".
وتتمتع نسخة Black Badge بتحديثات فى تصميمها حيث يأتى التصميم الخارجى منها بشبك أمامى معتم وتخفيف لدرجة اللون الأسود بجنوط معدنية مقاس 22 إنش، مع مكابح حمراء وخطوط صفراء، ولمسات صفراء على المقاعد ولوحة القيادة وألواح الأبواب.
رولزرويس كولينان 2020
كما يتوفر بسيارة محمد رمضان الجديدة سقف مضاء بالنجوم، والذى به 1.344 من أسلاك الألياف البصرية.
رولزرويس كولينان 2020
وتعتمد السيارة على محرك V12 بسعة 6.75 لتر بقوة 592 حصانا و900 نيوتن.متر، وتصل سرعتها إلى 96 كيلومتر لكل ساعة فى 4.9 ثانية فقط، و تبلغ السرعة القصوى 250 كيلومتر/ساعة، بالإضافة إلى قدرتها فى نقل أكثر من سرعة فى ناقل الحركة بـ 8 سرعات، مع توفير ذراع ناقل الحركة بزر منخفض يغير من صوت العادم.
وبلغت رولزرويس كولينان 2020 الجديدة 2 مليون و200 ألف درهم، أى ما يساوى 9 ملايين و300 ألف جنيه مصرى.
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