أسباب برودة الأطراف بشكل مستمر منها السكرى

هناك بعض الأمراض تجعل الفرد يعانى من برودة الأطراف سواء عند ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها، وفقا لموقع "Healthline" منها:
-فقر الدم:
يشعر الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من برودة اليدين والقدمين نتيجة لتراجع التروية الدموية الواصلة إلى الأطراف وعدم نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
-قصور الغدة الدرقية:
يتسبب نقص إفراز الغدة الدرقية للهرمونات أو ما يسمى بـ "صور نشاط الغدة الدرقية" فى برودة الجسم.
-فقدان الشهية العصبى:
يعانى منه هؤلاء الذين يخشون من زيادة الوزن، لذلك يمتنعون عن تناول الطعام، ناتجا عن ذلك الشعور ببرودة الجسم وانخفاض الطاقة.
-تصلب الشرايين:
يتسبب ضيق الأوعية الدموية فى قلة تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم وخصوصا الأطراف السفلية.
-السكرى:
ينتج عن ارتفاع نسبة السكر بالدم لفترة طويلة إلى الإصابة بتلف الأعصاب الموجودة فى جميع أنحاء الجسم، بما فى ذلك أعصاب الساقين، مما يؤدى إلى برودة الأطراف.
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