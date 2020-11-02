أسباب برودة الأطراف بشكل مستمر منها السكرى

هناك بعض الأمراض تجعل الفرد يعانى من برودة الأطراف سواء عند ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها، وفقا لموقع "Healthline" منها:

-فقر الدم:

يشعر الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من برودة اليدين والقدمين نتيجة لتراجع التروية الدموية الواصلة إلى الأطراف وعدم نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

-قصور الغدة الدرقية:

يتسبب نقص إفراز الغدة الدرقية للهرمونات أو ما يسمى بـ "صور نشاط الغدة الدرقية" فى برودة الجسم.

-فقدان الشهية العصبى:

يعانى منه هؤلاء الذين يخشون من زيادة الوزن، لذلك يمتنعون عن تناول الطعام، ناتجا عن ذلك الشعور ببرودة الجسم وانخفاض الطاقة.

-تصلب الشرايين:

يتسبب ضيق الأوعية الدموية فى قلة تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم وخصوصا الأطراف السفلية.

-السكرى:

ينتج عن ارتفاع نسبة السكر بالدم لفترة طويلة إلى الإصابة بتلف الأعصاب الموجودة فى جميع أنحاء الجسم، بما فى ذلك أعصاب الساقين، مما يؤدى إلى برودة الأطراف.