فهناك الكثير يلجأون إلى تناول الفيتامينات بكثرة وخصوصا أصحاب المناعة الضعيفة، لوقاية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ولكن حذرت الصحة مريض السكر من الإفراط فى تناول الفيتامينات وخصوصا فيتامين سى والزنك، ونصحتهم بالتواصل المستمر مع الطبيب المتخصص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تحذر مريض السكرى من الإفراط فى تناول الفيتامينات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.