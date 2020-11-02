أطعمة تساعدك على فقدان الوزن

وهناك بعض الأطعمة التى يمكن تناولها قبل النوم دون زيادة الوزن، وفقا لموقع موقع "Eat this".

- الزبادى:

يساعد الزبادى الخالى من الدسم على الشعور بالامتلاء وعدم الرغبة فى تناول الأطعمة، كما يحتوى على سعرات حرارية قليلة.

- الكرز:

يحتوى على نسبة عالية من مضادات تحفز الجسم على إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن الحصول على النوم المريح.

- زبدة الفول السودانى:

تعد أحد الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية التى منها الفيتامينات والمعادن الأساسية التى تساهم فى الحصول على النوم الجيد دون الإصابة بالسمنة.

- الجبن القريش:

تحتوى على فيتامينات ومعادن تكافح الأرق والسمنة.

- الموز:

به نسبة عالية من الأحماض الأمينية، التى تقضى على الأرق كما تحسن من الهضم.