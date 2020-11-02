أطعمة تساعدك على فقدان الوزن

وهناك بعض الأطعمة التى يمكن تناولها قبل النوم دون زيادة الوزن، وفقا لموقع موقع "Eat this".
- الزبادى:
يساعد الزبادى الخالى من الدسم على الشعور بالامتلاء وعدم الرغبة فى تناول الأطعمة، كما يحتوى على سعرات حرارية قليلة.
- الكرز:
يحتوى على نسبة عالية من مضادات تحفز الجسم على إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن الحصول على النوم المريح.
- زبدة الفول السودانى:
تعد أحد الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية التى منها الفيتامينات والمعادن الأساسية التى تساهم فى الحصول على النوم الجيد دون الإصابة بالسمنة.
- الجبن القريش:
تحتوى على فيتامينات ومعادن تكافح الأرق والسمنة.
- الموز:
به نسبة عالية من الأحماض الأمينية، التى تقضى على الأرق كما تحسن من الهضم.
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