باحثون يبتكرون جوارب تحمى من الروائح الكريهة والعدوى الفطرية

وتم تصميم الطلاء من جزيئات أكسيد الزنك النانوية ZnO-NPs الغير ضارة بجلد الإنسان. وأجرى باحثون فى مستشفى سيريراج تجاربهم على طلاب عسكريين، وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يرتدون الجوارب المطلية بـ ZnO-NP لديهم روائح أقل بكثير فى القدم مقارنة بالجوارب العادية. وأشار كبير مؤلفى الدراسة الدكتور بونياوى أونجسرى، إلى أن الجوارب المطلية بـ ZnO-NP تحمى مرتديها من مشاكل القدم وعدوى القدم الفطرية، وفقا لـ "ديلى ميل". وأضاف أن النتائج أظهرت فعالية تلك الجوارب فى منع الإصابة بالبرومودس وانحلال القرنية.

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