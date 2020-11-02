طريقة تحضير الشيش طاووق بدبس الرمان فى الفرن

ويعتاد البعض، على طهى أسياخ الشيش طاووق على الفحم، ولكن هناك طريقة أخرى له وهى شيش طاووق مع دبس الرمان بالفرن.
ولتحضير شيش طاووق مع دبس الرمان بالفرن، نحتاج إلى:
-2 صدر فيليه مقطع مكعبات.
-2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
-ملعقة كبيرة من العسل.
-ملعقة كبيرة من الخل.
-2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
-فصان من الثوم المهروس.
-ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
-نصف ملعقة صغيرة من الملح.
-بصلة.
طريقة التحضير:
توضع قطع صدور الدجاج فى وعاء، ويضاف لها معجون الطماطم والخل والعسل ودبس الرمان والثوم المهروس والفلفل الأسود والملح.
وبعد خلطهم جيدا توضع قطع الدجاج مع البصل بالتناوب فى أسياخ الخشب.
وتوضع الأسياخ فى صينية مبطنة بورق الزبدة ثم تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة 200 مع التقليب حتى يتحمر بجميع الجهات ويقدم ساخنا.
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