7 أطعمة تحسن المزاج

وبحسب "سبوتنيك"، أن تناول 7 أطعمة طبيعية تساعد على تحسين المزاج، وهى:
المكسرات:
المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز) هى الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك، وتحتوى على التربتوفان، وهو حمض أمينى مهم لإنتاج السيروتونين.
البيض:
البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين د، والذى يساعد فى إنتاج السيروتونين.
الأسماك المملحة:
توفر أسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضاَ بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتى يقال إنها تساعد فى الاكتئاب الخفيف.
الفاكهة المجففة:
وتحتوى هذه الفاكهة على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الاجهاد.
فول الصويا:
هو مصدر بروتين عالى الجودة ويحتوى أيضا على حمض التربتوفان.
الشوكولاتة:
تحتوى على التربتوفان الذى يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون.
الفلفل الحار:
يحتوى على الكابسيسين، وهو مكون نشط فى الفلفل يجعله حارا، ويتم إطلاق الإندورفين فى الجسم بشكل طبيعى كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.
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