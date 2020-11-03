7 أطعمة تحسن المزاج

وبحسب "سبوتنيك"، أن تناول 7 أطعمة طبيعية تساعد على تحسين المزاج، وهى:

المكسرات:

المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز) هى الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك، وتحتوى على التربتوفان، وهو حمض أمينى مهم لإنتاج السيروتونين.

البيض:

البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين د، والذى يساعد فى إنتاج السيروتونين.

الأسماك المملحة:

توفر أسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضاَ بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتى يقال إنها تساعد فى الاكتئاب الخفيف.

الفاكهة المجففة:

وتحتوى هذه الفاكهة على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الاجهاد.

فول الصويا:

هو مصدر بروتين عالى الجودة ويحتوى أيضا على حمض التربتوفان.

الشوكولاتة:

تحتوى على التربتوفان الذى يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون.

الفلفل الحار:

يحتوى على الكابسيسين، وهو مكون نشط فى الفلفل يجعله حارا، ويتم إطلاق الإندورفين فى الجسم بشكل طبيعى كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.