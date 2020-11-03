استمرت أغنية الأطفال الشهيرة "بيبى شارك" فى حصد المشاهدات على موقع "يوتيوب" حتى تخطت حاجز السبعة مليارات، لتصبح بذلك أكثر تسجيلات الفيديو مشاهدة، متفوقة على "ديسباسيتو" التى احتلت الصدارة لسنوات عدة.





ومنذ طرحها، انتشرت "بيبى شارك" على نطاق واسع بين الأطفال فى جميع أنحاء العالم من خلال شبكة الإنترنت، لكونها أغنية بسيطة ذات لحن جذاب متناسق مع كلماتها المتكررة، كما يحتوى الفيديو على مشاهد تصويرية غنية بالألوان. وكانت الأغنية نشرت عبر"يوتيوب" فى يونيو 2016، وبعد النجاح الذى حققته على موقع الفيديوهات الشهير، برزت فى ترتيب "بيلبورد هوت" وجاءت فى المرتبة 32 يناير 2019.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغنية للأطفال تحصد أكثر من 7 مليارات مشاهدة على يوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.