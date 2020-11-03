نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. فتح طرق وغلق أخرى بسبب الأحوال الجوية

وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية إيمان مختار، إلى أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة مرورية.

وأعلن صابر، فتح عدد من الطرق من قبل الإدارة العامة للمرور، منها طريق الغردقة اتجاه رأس غارب والزعفرانة، كما تم إغلاق طريق سانت كاترين والمنيا اتجاه رأس غارب، وغلق طريق نويبع اتجاه سانت كاترين.

وأوضح أن هناك كثافة مرورية بالطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، لأن بها أعمال توسعة من أبرزها أعلى الكنيسة واعلى البساتين والمرج.

وحذر مراسل الراديو 9090 من سلوك محور 26 يوليو فى الذروة الصباحية وسلوك محور روض الفرج، مشيرا إلى أن منزل أحمد عرابى يعمل بشكل جيد.

وتقابلنا بعض الأحجام المرورية فى محافظة القاهرة بسبب بعض الأعمال عند محور الفردوس، وجوزيف تيتو ويفضل سلوك جسر السويس.

كما يمكن استحدام شارع مصر والسودان لكونه يعمل بشكل طبيعى، وأضاف أن شارع شبرا الأفضل فى ذلك التوقيت.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر واستخدام الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرض.