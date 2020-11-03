صباحك ومطرحك.. أغرب قضايا الطلاق فى العالم

وأشارت إيمان مختار خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى أنه فى اليمن رفعت سيدة قضية على زوجها بسبب قضاء زوجها وقتا طويلا على تطبيق واتساب وطالبت بالعدل بينها وبين "واتساب".

راجل هندى رفع قضية فى المحكمة ضد زوجته لأنها تصرف جميع الأموال على "الآيس كريم" وطالبته المحكمة بدفع نفقة شهرية لها ونفقة مخصصة للآيس كريم.

وفى الجزائر هناك زوج رفع قضية طلاق على زوجته قائلا: "لأنها منحوسة"، مفسرا أنه يوم الفرح الطريق تم إغلاقه لمدة ساعتين، وعند تقطيع التورته انقلبت على الأرض، وبعد فترة بسيطة انحرق المنزل، وبعد أسبوع من الزواج توفيت جدته.

كما فى فرنسا هناك سيدة رفعت قضية على جوزها الذى يعمل "غطاس" لإصراره على ارتداء بدلة الغطس ف المنزل وخارجه.