صور.. طريقة تنسيق الأوف شولدر مع المحجبات

يمكن تنسيق أى موديل أوف شولدر مع تى شيرت أو قميص، للحصول على إطلالة عصرية أنيقة ومحتشمة. وتنتشر موضة الأكتاف المنسدلة فى الصيف ولا تتوقف بل تستمر غى خريف وشتاء 2020 و2021. ويمكن تنسيق تلك الموضة مع المعاطف الخريفية أو مع توب أو بلوفر ذو رقبة عالية لأجل الشعور بالدفء ومسايرة الموضة.

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