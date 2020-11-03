صور.. كيم كاردشيان تواصل احتفالاتها بـ الهالوين

ونشرت كيم كاردشيان صورًا لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" مع زوجها وأولادها وهم بشكل جديد احتفالا بالهالوين. وظهرت كيم كاردشيان وعائلتها وهم متنكرون فى هيئة عناكب، وعلقت على صورها: "العناكب.. هالوين 2020 .. تغلب على مخاوفك". يذكر أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان نشرت صورا تجمعها مع أسرتها فى الهالوين، الموافق 31 أكتوبر، عبر "إنستجرام" وهم متنكرون فى زى جلد النمور.

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