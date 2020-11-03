صور.. أزياء شتوية على طريقة الإيطالية كيارا فيراجنى

وتعد كيارا من أحد أشهر المدونات فى الموضة والأزياء، فهى تهتم بكل ما يخص الموضة وعروض الأزياء. وتعاونت مع كبار مصممى الأزياء، حتى ذاع صيتها فى الفترة ما بين 2011 و2013. ونجحت فى إصدار أول خط أحذية خاص بها، وعندما بلغت الـ 31 عاما تزوجت من المغنى الإيطالى فيديريكو ليوناردو لوسيا. وتتميز كيارا بإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تحتل مكانة كبيرة لدى متابعيها الذى يتخطون حاجز الـ 21 مليون عبر صفحتها على "إنستجرام".

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