أطعمة تحمى الحامل من الأنيميا

ويعمل معدن الحديد فى فترات الحمل على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن إرسال التغذية والأكسجين إلى الجنين عبر المشيمة.

لأن نقص الحديد لدى الحامل يصيبها بـ الأنيميا، التى تظهر أعراضها فى صورة صداع وضيق تنفس وضعف، لذلك هناك بعض الأطعمة الغنية بالحديد تحمى من الإصابة بـ الأنيميا وفقا لموقع "Very well family" منها:

-الخضراوات الداكنة:

تساعد الخضراوات الداكنة التى منها السبانخ فى الحصول على الاحتياج اليومى من الحديد.

-الفواكه المجففة:

تحتوى على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والحديد، لذلك تنصح احامل بضرورة تناولها دون الإفراط فيها للوقاية من السكرى.

-المكسرات:

تتميز بغناها بالمعادن اللازمة فى إنتاج خلايا الدم الحمراء، التى منها الحديد والنحاس والزنك.

-اللحوم الحمراء:

تعد من المصادر الحيوانية الغنية بالحديد وفيتامين B12 الذى يقلل من فرص ولادة أطفال يعانون من عيوب خلقية بالجهاز العصبى.

-العسل الأسود:

تناول ملعقة صغيرة من العسل الأسود على معدة فارغة يزيد من مناعة الحامل ويحميها من الإصابة بالأنيميا.