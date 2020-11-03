الهاتف الاختيار الآمن.. إرشادات تحميك من كورونا للتواصل مع الآخرين

أكدت الصحة أن استعمال الهاتف للتواصل مع الآخرين يعد هو الاختيار الأمثل والآمن للوقاية من الإصابة بكورونا. وأشارت إلى أنه عند وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه يجب ارتداء الكمامة، والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعى، واختصار الزمن اللازم للمحادثة قدر الإمكان.

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