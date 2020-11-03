ميزة جديدة فى هواتف أيفون تحمى ضعاف البصر من كورونا

الإصدار الحديث يمكنه المساعدة فى وقاية ضعاف البصر من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال إرشاردهم بمدى بعد الآخرين عنهم، لتحقيق التباعد الاجتماعى.
ومن خلال تلك الميزة، يتم قياس المسافة من منظور كاميرا الهاتف، وفقا لما جاء فى "TechCrunch".
تتوفر الميزة الجديدة لأجهزة iPhone 12 Pro و Pro Max التى تعمل بإصدار iOS 14.2، وتنبع هذه الميزة من منصة الواقع المعزز ARKit 4 من أبل لأجهزتها.
وساهمت ARKit 4 فى تطوير التطبيقات حتى تنشئ تلك الميزة التى تعتمد على الماسح الضوئى LiDAR فى قياس المسافة إلى الأشياء المحيطة، كما طورت ميزة تساعد على كشف شكل الأشخاص لضعاف البصر.
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