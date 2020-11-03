الإكثار من المياه وتجنب المشروبات الغازية.. نصائح للتعامل مع الإنفلونزا

قدم أطباء وخبراء مجموعة من النصائح للتعامل مع الإنفلونزا، مؤكدين أن الماء يعد أفضل علاج يساهم فى التغلب على الإنفلونزا.
إيان نيلينجان، العضو المنتدب بجامعة ستانفورد للرعاية الصحية، أوضح أن عند الإصابة بالإنفلونزا يعانى الجسم من فقدان السوائل لذا يحتاج إلى الترطيب بالماء، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".
وحذر إيان منتناول المشروبات الغازية أو الرياضية لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، التى من الممكن أن تسبب الإسهال وتؤدى إلى الجفاف، وفقا لـ "روسيا اليوم".
وأشار إلى أنه عند تناول المشروبات الساخنة يفضل اختيار المشروب الخالى من الكافيين، لدوره فى تسبب الصداع والعصبية.
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