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شاهد .. تأثير كورونا على أشهر المدن السياحية فى العالم

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محمد الحنبوصى 2020-11-03 22:30 0 تبليغ

عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا عن أشهر المدن السياحية التى تأثرت بفيروس المستجد، حتى توقفت الحركة بعد تفشى كورونا فى جميع أنحاء العالم بين حظر للسفر، وحجر صحى أجبر معظم المسافرين على البقاء فى منازلهم ليبقى السؤال كيف تأثرت بعض المواقع السياحية الأكثر شهرة فى العالم بعد تفشى الفيروس المستجد؟

وأضاف التقرير أن دوبروفنيك فى كرواتيا المدينة التى شهدت ارتفاعًا فى عدد السياح خلال السنوات الماضية مع إقبال آلاف الركاب على السفن السياحية لقضاء يوم كامل بها تأثرت بفيروس كورونا الذى أثر على أوروبا أجبر كرواتيا على إغلاق حدودها وتوقفت حركة السياحة عن البلاد. 

وتابع:"مدينة برشلونة فى أسبانيا التى لطالما كانت نقطة جذب للسياح منذ مسابقات الغوص الأولمبية عام 1992 فيروس كورونا كان له تأثير سلبى على المدينة ما أدى لغلق تام ومنع السفر ضمن قوائم الحجر الصحى بالبلدان الأخرى وانخفضت السياحة الدولية بها بنسبة 77%". 

وأوضح أن برشلونة تكافح الآن مثل باقى مدن أوروبا للتصدى للموجة الثانية من فيروس كورونا.  

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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