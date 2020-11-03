شاهد .. تأثير كورونا على أشهر المدن السياحية فى العالم

وأضاف التقرير أن دوبروفنيك فى كرواتيا المدينة التى شهدت ارتفاعًا فى عدد السياح خلال السنوات الماضية مع إقبال آلاف الركاب على السفن السياحية لقضاء يوم كامل بها تأثرت بفيروس كورونا الذى أثر على أوروبا أجبر كرواتيا على إغلاق حدودها وتوقفت حركة السياحة عن البلاد.
وتابع:"مدينة برشلونة فى أسبانيا التى لطالما كانت نقطة جذب للسياح منذ مسابقات الغوص الأولمبية عام 1992 فيروس كورونا كان له تأثير سلبى على المدينة ما أدى لغلق تام ومنع السفر ضمن قوائم الحجر الصحى بالبلدان الأخرى وانخفضت السياحة الدولية بها بنسبة 77%".
وأوضح أن برشلونة تكافح الآن مثل باقى مدن أوروبا للتصدى للموجة الثانية من فيروس كورونا.
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