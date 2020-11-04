دون تناول أدوية.. 7 نصائح من هانى الناظر لتقوية المناعة ضد كورونا

وتضمنت النصائح التى عرضها الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، المشى الجاد نصف ساعة مرتين فى الأسبوع، وتعريض الذراعين والساقين للشمس نصف ساعة يوما بعد يوم الساعة 3 عصرًا، وشرب 3 لترات من الماء يوميًا، وتناول طبقة سلطة خضراء متكامل يوميا مضاف عليه قطع من سمك التونا بزيت الزيتون وعصير الليمون.

كما نصح بشرب كوب كوكتيل عصير فاكهة من ثمار الجوافة والرمان والبرتقال مرة يوميا، والنوم مبكرا مساء ولمدة 8 ساعات متواصلة، والبعد عن التوتر والقلق والنكد بالتوقف عن متابعة الأخبار وفضائح الناس والخوض فى أعراضهم التى تعرض على صفحات السوشيال ميديا.