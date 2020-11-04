نشرة صباحك ومطرحك المرورية: تجنب سلوك كوبرى أكتوبر

وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية إيمان مختار، إلى أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تشهد بعض الأحجام المرتفعة، ويوجد أحجام متفرقة فى أبو قير، والقادم من محرم بك إلى كورنيش الإسكندرية.

وأوضح أن هناك كثافة مرورية بالطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، لأن بها أعمال توسعة من أبرزها أعلى الكنيسة المتجه إلى المنيب وأعلى الأوتوستراد.

ونصح بسلوك محور ورض الفرج فى ذلك التوقيت، كما أنه يوجد بعض الأحجام فى محطة مترو الجامعة لذلك يمكن استخدام منزل شارع الجامعة أو مراد بسبب الازدحام فى شارع مصر والسودان.

وأضاف أن هناك بعض الأحجام المتفرقة بأعلى كوبرى الحدائق، محذرا من سلوك كوبرى أكتوبر لوجود أحجام عند الواصلة المعلقة ويفضل استخدام كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرض.