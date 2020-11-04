طرق الاحتفال بعيد الحب فى دول العالم .. أغربها حرق صور الرجال

وأشارت إيمان مختار، خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى أنه يتم الاحتفال بعيد الحب فى مختلف البلدان بأشكال غريبة.

وقالت أن إيطاليا تحتفل بعيد الحب مثل عيد الربيع، ويتم الخروج فيه للتنزه فى الحدائق، ولكن البنات غير المرتبطات يستيقظن قبل الفجر للنزول، وأول من يقابلنه يرتبطن به ويتم الزواج خلال عام.

وتحتفل البرازيل بعيد الحب فى 12 يوليو، واليوم ليس مخصصا لعلاقات الحب ولكنه للأصدقاء والجميع، وفيه تكتب كل بنت اسم الرجال الذين تعرفهم على وريقات صغيرة وتخلطها لتختار ورقة لترتبط بذلك الشخص.

وفى إسكتلندا الرجال تكتب اسم النساء والعكس فى ورق، ويخلطونها والاسم المختار يذهب إلى حفلة عيد الحب، ولكن الرجال فى اليابان هم من يحتفل بعيد الحب، ويعتبر هو اليوم الذى يتم فيه تدليل الرجال، كما بذلك اليوم هناك عادة غريبة تجبر النساء على شراء الشوكولاتة للرجال.

ولكن الصين تحتفل بتلك المناسبة بالتعبير عن مشاعرهم وفق أعداد الورد، حيث تشير الوردة الواحدة إلى أنه هو الحب الوحيد، و11 وردة تدل على أنه هو الشخص المفضل، والـ 99 وردة تشير إلى الحب الأبدى، و108 وردات بمثابة عرض الزواج، والنساء غير المرتبطات يقمن بتقديم عروض بأى شىء باللون الأحمر.

وفى فرنسا يقف الرجل تحت منزل الفتاة ويطل منها أن تكون حبيبته، وفى حالة الموافقة تخرج له، وعند عدم الخروج يشير ذلك إلى الرفض، ولكن الفتيات فى عيد الحب تجمع صور الرجال الذين جمعتهم قصص حب معهن حتى تحرقها.