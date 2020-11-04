صور.. أجمل فساتين البريطانية صوفى شودرى

وتألقت صوفى شودرى فى مجال الأزياء والموضة ولم تؤثر مواهبها على ذلك، وشاركت فى الغناء والتمثيل. وبدأت صوفى مسيرتها الفنية بالتمثيل فى أفلام هندية، ثم عملت مقدمة عروض تلفزيونية. وتحتل صوفى شودرى مكانة كبيرة فى نفوس متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 2 مليون فرد، لما تتمع به من إطلالات أنثوية جذابة.

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