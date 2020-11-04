4 فوائد لـ شرب الماء الدافئ .. تعرف عليها

هناك العديد من العادات الصباحية المهمة للغاية والتى تلعب دورا رئيسيا فى تعزيز الصحة الجيدة، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول وجبة الإفطار المغذية، وبحسب موقع "ذا هيلث سايت"، من الضرورى جدا أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ.

نصح وأكد الأطباء فى جميع دراساتهم أن بدء اليوم بكوب من الماء الدافئ على معدة فارغة عادة صحية للغاية، ويجب على الجميع تبنيها.

وبحسب "سبوتنيك"، يعزو الأطباء هذا الأمر للفوائد الصحية المذهلة التى تزود جسمك بها عندما تشرب كوبا من الماء الدافئ على معدة فارغة، وتتضمن:

يساعد على الهضم:

شرب الماء الدافئ على معدة فارغة يحفز على إزالة السموم من الجسم ويفيد الجهاز الهضمى بشكل العام، ويساعد على الهضم الجيد والتخلص من البقايا الناتجة عن هضم الطعام فى اليوم السابق، والغير مرغوب بها، ويسهم أيضا فى إزالة الدهون والتخلص منها.

يخفف الإمساك:

إن كنت من الأشخاص الذين يشكون عادة من الإمساك، يمكنك اتباع روتين الصباح هذا وارتشاف كوب من الماء الدافئ كل صباح قبل بدء يومك للتخلص من المشكلة.

وذلك لأن شرب الماء الدافئ يساعد على تقلص الأمعاء والحفاظ على انتظام حركتها، وعندما تشرب الماء الدافئ، يمكن لفضلات وبقايا الطعام المتراكمة فى الأمعاء أن تخرج من جسمك بسهولة.

يساعد فى إنقاص الوزن:

يعد شرب الماء الدافئ على معدة فارغة مثاليا لجميع أولئك الذين يحاولون التخلص من الوزن الزائد.

فهو يرفع درجة حرارة الجسم ويزيد معدل الأيض، وهذا فى النهاية يساعد فى حرق الدهون المتراكمة فى الجسم وزيادة فقدان الوزن.

مفيد للبشرة والشعر:

الماء الدافئ أيضا مفيد جدا لاستعادة رونق البشرة ولتعزيز صحة ونمو الشعر، ويساعد فى التخلص من مشاكل الجلد بما فيها الشيخوخة وظهور حب الشباب والتصبغات.