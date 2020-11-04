جنازة عجوز .. من هنا بدأ عيد الحب المصرى فى 4 نوفمبر

ويقوم البعض فى 4 نوفمبر من كل عام بتقديم التهئنة لغيرهم مستعينين برسائل وصور الحب، أو الهدايا البسيطة مثل الورود والشوكولاتات، لأجل بث حالة الحب والتفاؤل فى نفوس الآخرين لدعمهم في رحلة الحياة، وتخفيف صعوباتها.

وبدأ الاحتفال بـ عيد الحب المصرى 4 نوفمبر منذ 46 عاما، وذلك عندما أطلقه الكاتب الصحفى مصطفى أمين، لتخصيص يوم لعيد الحب فى مصر، لبث روح التفاؤل خلال فترة كان يعانى فيها المصريون من حرب ضروس ضد الإرهاب والحزن على الشهداء والأزمات الطاحنة.

وجاءت الفكرة لـ الكاتب مصطفى أمين عند رؤية جنازة أثناء مروره بحى السيدة زينب فى هذا اليوم عام 1974، وكان لا يشيعها سوى 3 رجال فقط، لكون المتوفى رجلا كان يبلغ من العمر 70 عاما ولم يكن يحب أحد أو يحبه أحد.

ونلاحظ، خلال اليوم السنوى، انتشار اللون الأحمر فى الشوارع سواء بمحلات الهدايا أو ارتداء الأفراد لذلك اللون يوم 4 نوفمبر، بالإضافة إلى إرسال التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بصور قلوب أو دباديب أو باقات ورود حمراء اللون.

كما لا يقتصر عيد الحب على العشاق فقط، بل يعد هذا اليوم فرصة يجب استغلالها للتعبير عن مشاعر الحب بين الأصدقاء أو الأخوات أو الآباء والأمهات أو الجيران والأقارب، لأجل بث لون وطعم مبهج فى الحياة.