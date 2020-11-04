أطعمة ومشروبات تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكسور

وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التى تقلل من كثافة العظام وفقا لموقع "Every day health"، منها:

-القهوة:

أثبتت نتائج دراسات أجريت مؤخرا أن الإفراط فى تناول القهوة يتسبب فى رفع نسبة تعرض متناولها للكسور، نتيجة لتأثير الكافيين فى تقليل كثافة العظام.

-المشروبات الغازية:

تحتوى المشروبات الغازية على نسبة عالية من الكافيين التى تقلل من كثافة العظام، كما يتسبب الصوديم فى تصريف الكالسيوم ويؤدى إلى كثرة التعرض للكسور.

-الكحوليات:

ترتفع نسب الإصابة بالكسور والهشاشة بين مدمني المشروبات الكحولية، لأن الكحول يتداخل مع امتصاص الكالسيوم وفيتامين د، مما يقلل من كثافة العظام.

-الأطعمة المعلبة:

يؤثر الملح الذى يضاف لتلك الأطعمة سلبيا على صحة العظام، لأن الصوديوم يمنع الجسم من الاحتفاظ بالكالسيوم.