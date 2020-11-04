وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التى تقلل من كثافة العظام وفقا لموقع "Every day health"، منها:
-القهوة:
أثبتت نتائج دراسات أجريت مؤخرا أن الإفراط فى تناول القهوة يتسبب فى رفع نسبة تعرض متناولها للكسور، نتيجة لتأثير الكافيين فى تقليل كثافة العظام.
-المشروبات الغازية:
تحتوى المشروبات الغازية على نسبة عالية من الكافيين التى تقلل من كثافة العظام، كما يتسبب الصوديم فى تصريف الكالسيوم ويؤدى إلى كثرة التعرض للكسور.
-الكحوليات:
ترتفع نسب الإصابة بالكسور والهشاشة بين مدمني المشروبات الكحولية، لأن الكحول يتداخل مع امتصاص الكالسيوم وفيتامين د، مما يقلل من كثافة العظام.
-الأطعمة المعلبة:
يؤثر الملح الذى يضاف لتلك الأطعمة سلبيا على صحة العظام، لأن الصوديوم يمنع الجسم من الاحتفاظ بالكالسيوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أطعمة ومشروبات تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكسور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.