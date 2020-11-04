صور : الفساتين القطيفة تزيّن مناسبات شتاء 2021

وتساعد الفساتين القطيفة مرتديها فى الحصول على إطلالة أنثوية أنيقة جذابة فى المناسبات، بالإضافة إلى الشعور بالدفء. وتعتبر الفساتين القطيفة ذات الأكمام من أكثر الموديلات التى تنال شعبية بين الفتيات فى المناسبات، ويمكن تغيير موضة الأكمام واختيار واحدة مفتوحة قليلاً لإطلالة ملكية فخمة. وهناك أيضا الفساتين القطيفة ذات الذيل القصير، ومن الممكن اختيار تصميم يلائم شكل جسمك أو يناسب الحدث للحصول على مظهر متعدد الأبعاد. كما يوجد أيضا ستايلات أخرى متنوعة من الفساتين القطيفة، منها التى أضافت أقمشة أخرى، ويمكن أن يتماشى الدانتيل والقطيفة معا ويمنح مرتديه إطلالة جديدة.

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