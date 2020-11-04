محمد رفعت يستعرض ملامح الطريقة السليمة لتربية الطفل

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال"، المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى طريقة تعديل الآباء لسلوك الطفل.
وصحح رفعت مفهوما خاطئا سائدا بين معتقدات الكثير من الآباء، قائلا: "جوهر التربية ليس سماع الأطفال لكلام آبائهم بل أن يكونوا مقتنعين به".
وحذر من الأسلوب الذى يعلمه الكثير من الآباء لأطفالهم وهو التمييز بين الولد والبنت، وأن يكون الطفل هو النسخة المصغرة من والده ويعتمد على أخته فى فعل كل شىء.
وشدد رفعت على ضرورة الرجوع إلى الثوابت عند تربية الأطفال، والإفصاح عن الصواب والخطأ.
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