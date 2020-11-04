أجيال : يجب مناقشة الطفل عند تكرار الخطأ

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمى مصطفى، إلى ذكاء الأطفال عند ارتكاب الخطأ.

ونصح رفعت الأمهات إلى ضرورة المناقشة الموضوعية مع الطفل عند تكرار ارتكابه لنفس الخطأ مجددا اعتذاره.

وقال رفعت: "خطأ أن الطفل يتصرف داخل المنزل بسلوك وخارجه بسلوك آخر".