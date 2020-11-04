استشارى : شقاوة الطفل قد تعكس ذكاءه

وأوضح رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن الشقاوة التى لا تتعارض مع السلوك السليم فهى مقبولة.

وأشار رفعت إلى خطورة تعود الطفل على تقليد الآخرين والسخرية منهم، مضيفا أنه بما أن الطفل يقتدى بوالديه لذلك فعند تصرف أحدهم بسلوك خاطئ أمامه يجب تصحيحه وقتها لإدراك السلوك السلبى وتمييزه والاقتداء بالإيجابى.

ونصح الوالدين عند الاستشعار بأن المدرسة ليست مهتمة بتريبة القيم السلوكية للطفل، يجب تغييرها.