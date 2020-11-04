أجيال يحذر من خطورة الهاتف والإنترنت على سلوك الطفل

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطهمة مصطفى، إلى ضرورة الانتباه للتصنيف العمرى فى الأعمال المقدمة عبر شاشات التليفزيون.
وأوضح أن التليفزيون يشكل خطورة على الطفل، ولكن يعد الموبايل والإنترنت هما الأخطر على الإطلاق، بسبب تحول الهاتف إلى إكسسوار مهم فى حياة الفرد.
لذلك شدد رفعت على ضرورة تثبيت القيم والسلوكيات السليمة لدى الأطفال، وتوعيتهم بوجود الكثير من النماذج السلبية المقدمة عبر شاشات التليفزيون أو الموبايل واختلافهم عن حياتنا وتربيتنا.
ونصح رفعت الوالدين بإنشاء جيل سوى، لأن أطفالهم يعتبرون هم مرآة تصرفاتهم.
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