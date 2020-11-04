لايف ستايل

الصحة تقدم طريقة تنظيف الكمامة القماش

0 نشر
إيرينى بهجت 2020-11-04 14:49 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

وأشارت الصحة إلى أنه يجب غسل الكمامة القماش بالطريقة العادية المتبعة مع الملابس.

 

كما شددت على إضافة مطهر الكلور المنزلى مع التأكيد على تجفيفها فى الهواء الطبيعى وتعرضها لأشعة الشمس ثم كيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تقدم طريقة تنظيف الكمامة القماش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا