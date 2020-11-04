إنفوجراف.. هانى الناظر يوضح خطوات الحماية من أمراض الجهاز التنفسى

مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب موعد دخول الشتاء، يعانى الكثير من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، لذلك شدد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لأنها تلعب دورا مهمًا فى الحماية من جميع أمراض الجهاز التنفسى.





وأوضح الناظر خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن وسائل العدوى لنزلات البرد والإنفلونزا وكورونا واحدة، تنتقل من خلال السعال أو لمس أشياء ملوثة، أو عدم ترك مسافات آمنة مع الآخرين أو الوقوف بالقرب من شخص مصاب عند تحدثه بصوت مرتفع.

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، نصائح من هانى الناظر تحميك من البرد والإنفلونزا وكورونا، منها:

وقال: "عشان أحمى نفسى من البرد والإنفلونزا .. أطبق الإجراءات الاحترازية"، لذلك أشار إلى ضرورة ارتداء الكمامة فى أى مكان، وعدم التقبيل أو المصافحة باليد، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون عند العودة من الخارج وقبل الأكل وبعده، وعدم تناول الأطعمة المكشوفة، أو مشاركة الآخرين أدواتهم الشخصية، فجميع تلك الخطوات تحمى الفرد من الإصابة بالبرد.

وأضاف الناظر مجموعة من النصائح لحمايتك من البرد والإنفلونزا، والتى منها التدفئة الجيدة من خلال ارتداء الملابس القطنية الثقيلة فى الصباح الباكر أو فى المساء، وعدم الاستحمام فى الصباح الباكر قبل الخروج وتأجيلها عند العودة، وعدم استخدام المروحة أو التكيف، والحرص على التهوية الجيدة، والتعرض لأشعة الشمس فى تمام الساعة الثالثة عصرا لمدة نصف ساعة للحصول على فيتامين "د"، والإكثار من شرب المياه وتناول طبق السلطة الخضراء التى عليها قطع سمك التونة لغناه بفيتامين "د"، وشرب البرتقال والرمان والجوافة لاحتوائهم على نسبة عالية من الفيتامينات والزنك، والمشى لمدة نصف ساعة يوميا لأجل تنشيط الدورة الدموية التى تحفز من الجهاز المناعى.

وحذر الناظر عند المعاناة من بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو السعال، يجب اتباع العزل وزيارة الطبيب وعدم الاعتماد على معالجة النفس عن طريق تناول أدوية البرد أو مجموعة البرد.

كما نصح هؤلاء الذين يزيد أعمارهم عن 60 عاما بعدم الخروج من المنزل إلا عند الحاجة، عند أخذ المشتريات من الدليفرى يجب غسل اليدين وتعقيم المشتريات جيدا وارتداء الكمامة وقتها.