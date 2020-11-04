السناجل يسخرون من عيد الحب على تويتر: ملناش دعوة يا موهى

ويستغل البعض ذكرى الفلانتين المصرى للإفصاح عن مشاعر الحب تجاه الآخرين.

وهنأ العشاق بعضهم بسبب الفلانتين وتبادلوا بعض الهدايا، التى منها الشوكولاتات والرسائل والصور الرومانسية وباقات الورود الحمراء.

ولم يقتصر الاحتفال على العشاق فقط بل على الجميع تهنئة الوالدين والأقارب والأصدقاء لأجل بث حالة الحب والتفاؤل فى نفوس الآخرين لدعمهم فى رحلة الحياة، وتخفيف صعوباتها.

وسخر غير المرتبطين أو ما يتلقبون بـ "السناجل" من احتفالية عيد الحب، ونشروا تعليقات كوميدية على حساباتهم الشخصية عبر "تويتر".

وبدأ الاحتفال بـ عيد الحب المصرى 4 نوفمبر منذ 46 عاما، وذلك عندما أطلقه الكاتب الصحفى مصطفى أمين، لتخصيص يوم لعيد الحب فى مصر، لبث روح التفاؤل خلال فترة كان يعانى فيها المصريون من حرب ضروس ضد الإرهاب والحزن على الشهداء والأزمات الطاحنة.