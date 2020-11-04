بيتزا وشاورما وشموع وورد.. إزاى تختار الهدية المناسبة لحبيبتك فى عيد الحب؟

ويستغل العشاق يوم عيد الحب للاعتراف بمشاعر الحب تجاه بعضهم البعض فى أجواء رومانسية، مقدمين لبعض الهدايا المختلفة لبث حالة من البهجة.

ويحتار الشباب فى الهدايا التى يقدمها لحبيبته وفقا لميولها، لذلك هناك مجموعة من أفكار الهدايا للفتيات منها:

1.عزومة فى مكان تفضله للحصول على العشاء فى أجواء رومانسية وسط الشموع وباقات الورد ذات اللون الأحمر.

2.إعداد علبة بها عدد من الهدايا مثل الورود التى يتوسطها عدد من الشوكولاتات، مع كارت به كلمات رومانسية.

3.فى حالة اهتمامها بأدوات التجميل يمكن اختيار هدية مكونة من المكياج ومستحضرات العناية بالبشرة.

4.شراء إكسسوارات ترغبها، أو عطر تفضله، أو ساعة أنيقة.

5.عند اهتمامها بالحيوانات يمكن شراء أكثر حيوان أليف تفضله مثل كلب أو قطة أو عصافير ووضعها فى صندوق ملفوف بشريطة حمراء اللون.

6.إذا كانت من هواة الطعام يمكن تصميم علبة بها الأطعمة التى تفضلها مثل البيتزا أو الشاورما وكتابة عليها جملة رومانسية.