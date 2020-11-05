فيديو.. حميات إمبابة: الخضروات وطبق السلطة يعززان المناعة فى مواجهة كورونا

وأضاف الجارحى خلال تصريحات إلى موقع دوت الخليج، أن الحماية الرئيسية ضد فيروس كورونا تكمن فى تقوية المناعة عن طريق الأكلات الصحية والبعد عن أكل الشارع "التيك اواى".
وطالب نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، المواطنين بالتركيز على الخضار وطبق السلطة بالإضافة إلى الفاكهة وخصوصا البرتقال والليمون.
كما ناشد الجارحى، السيدات الحوامل، بالابتعاد عن أى مصدر يشتبه فى إصابته بالبرد أو فيروس كورونا.
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