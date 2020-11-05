صور.. طريقة تنسيق اللون الكحلى فى الشتاء

وتلجأ الفتيات إلى الاستعانة باللون الكحلى للحصول على إطلالة عصرية أنيقة.

وتحتار الفتيات عند تنسيق اللون الكحلى، فمن الممكن تنسيقه مع الألوان الترابية الهادئة مثل البيج والرمادى والهافان.

وتلجأ الفتيات التى تعشق الإطلالات الجريئة إلى اختيار اللون الكحلى مع الدرجات الزاهية أو الأساسية مثل الأخضر الفسفورى الأصفر أو الأحمر الناصع أو الوردى.

ليس هناك أفضل من اختيار اللون الأبيض مع الكحلى فهو سهل للغاية، فأغلبنا يملك بخزانته اللون الأبيض فإن كنت فتاة كسولة وتبحثين عن إطلالة سريعة خصوصا فى الصباح فعليك تجربة اللون الكحلى مع الأبيض.

ويمكن اختيار اللون الأصفر مع الكحلى، فهو يمنح مرتديه إطلالات جديدة تزيد من جاذبية وأناقة مرتديها.