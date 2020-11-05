أجمل صور الأسترالية إيزابيل لوكاس فى عالم الموضة

وتألقت إيزابيل لوكاس فى عالم الموضة والأزياء حتى احتلت مكانة كبيرة فى نفوس المتابعين لجمال إطلالاتها. وشاركت إيزابيل فى مجال التمثيل والفن، فهى ممثلة أسترالية اشتهرت بدورها كوجدى أندروز على التليفزيون الأسترالى. وعند بدء نجاحها انتقلت لوكاس إلى لوس أنجلوس فى أوائل عام 2008 لكى تحقق نجومية أكبر. وتتميز عارضة الأزياء إيزابيل التى تبلغ من العمر 35 عاما بإطلالاتها الأنثوية الجذابة التى جعلها تتألق فى عروض الأزياء.

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