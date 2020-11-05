أطعمة تزيد من الشعور بالسعادة منها الفلفل الحار

وتوجد بعض الأطعمة المسؤولة عن الحالة المزاجية والعاطفية للفرد، وفقا لما جاء فى شبكة CNN، منها: -المكسرات: تلعب الدور المهم فى تحسين المزاج، لغناه بحمض التربتوفال الذى يحفز الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين. -البيض: يتميز باحتوائه على فيتامين د الذى يساهم فى إنتاج هرمون السيروتونين. -الأسماك الدهنية: ينصح الأطباء بتناول الأسماك الدهنية عند تقلب المزاج، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 التى يعتمد عليها الجسم لإفراز هرمون السيروتونين. -الفلفل الحار: به مادة الكابسيسين المسؤولة عن تحفيز الغدة النخامية بالدماغ مؤدية إلى إنتاج الإندروفين الذى يساعد على الشعور بالسعادة. -الشوكولاتة: يفضل تناولها بكميات معتدلة لأن الإفراط فيها قد يؤدى إلى زيادة الوزن، بسبب محتواها العالى من السكريات والدهون.

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