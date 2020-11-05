صور.. كيم كاردشيان فى احتفالات جديدة بـ الهالوين

وشاركت كيم متابعيها عبر "إنستجرام" بأحدث إطلالتها فى الهالوين 2020، التى مازالت تحتفل به. وتنكرت كيم كاردشيان فى هيئة مخيفة، وعلقت على صورها: "هالوين 2020". يذكر أن كيم كاردشيان تنكرت مع عائلتها فى أكثر من صورها منها العناكب وأخرى فى زى جلد النمور.

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